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حوادث

رحلات مدرسية للمواقع الشرطية.. لغرس السلوك الإيجابي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:13 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لا سيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى فى شتى المجالات، وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لا سيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعى المرورى والأمنى أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها، وذلك من خلال تنظيم زيارات للمدارس أو استضافة طلبة المدارس بالمواقع الشرطية.

وجاء أبرز تلك المبادرات خلال الأسبوع الماضي بقيام مديريات أمن (أسيوط- القليوبية- سوهاج- الأقصر- الغربية) بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بتنظيم عدة زيارات لطلبة المدارس لمختلف المواقع الشرطية، وإعداد زيارات لرجال الشرطة للتعريف بدورهم فى حفظ الأمن.

واستقبلت مديريتا أمن الغربية وبني سويف عددًا من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، بالإضافة إلى مشرفي "الجمعيات الخيرية" لزيارة عدد من المواقع الشرطية بالمديريتين فى أجواء سادتها السعادة.

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