الخميس.. "جنود مريم" تحتفل بـ"الحبل بلا دنس" فى الإسكندرية

أعلنت رهبنة "جنود مريم"، تنظيم احتفالية كُبرى بمناسبة عيد الحبل بالسيدة العذراء مريم بلادنس.



قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن احتفالية "جنود مريم"، بعيد الحبل بلا دنس، يأتي في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس المُقبل الموافق 5 من ديسمبر الجاري.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الاحتفالية تنظم بكنيسة الأباء اليسوعيين "الجيزويت"، بشارع بورسعيد بمنطقة كليوبترا بمحافظة الإسكندرية.



يُشار إلى أنه من المُقرر أن يترأس القداس الإلهي بتلك المُناسبة الأب أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية.

