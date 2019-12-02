انطلاق الصالون الثقافى الروسى بالإسكندرية بمناقشة "غاوى سفر"

يقيم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، الأحد المقبل، صالونه الثقافي الأول، والذي تديره الكاتبة منى لملوم.



وتبدأ أولى ندوات الصالون في تمام السادسة مساء بمناقشة كتاب "غاوي سفر" للكاتب الصحفي حسام عبد القادر، والذي يتناول فيه خبراته وذكرياته حول رحلاته خارج مصر.



ويناقش الكتاب الدكتوى مدحت عيسى، مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والكاتب والباحث في الجغرافيا السياسية محمد غنيمة، وبحضور لفيف من الصحفيين والمهتمين بالشأن الثقافي.



ومن جهتها، أعربت "لملوم" عن سعادتها باهتمام المركز الثقافي الروسي الهائل بالنشاط الثقافي المصري، وعن إدارتها الصالون، مشيرة إلى أن الإسكندرية مدينة ثقافية على مر العصور، ولذا يسعى أبناؤها إلى المشاركة بقوة في الحراك الثقافي، مؤكدة أن الصالون سيلقي الضوء على هذه الموضوعات والنماذج الثقافية الثرية والملهمة.