Take a Step .. ملتقى للشباب الخريجين فى كنيسة العذراء ببيجام

ينظم مركز أفا مرقس للكمبيوتر وتنمية المهارات، بإيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ملتقى Take a Step.



وقال المركز في بيان له، إن Take a Step هو عبارة عن ملتقى تعليمى وظيفى للخريجين والجامعيين فى سنة التخرج، ويهدف إلى مساعدة الخريجين والشباب فى كنائس القاهرة الكبرى، على الاستعداد للحياة العملية، وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، واقتناص فرص العمل التي تساعدهم فى التطور المهنى.



ويتضمن الملتقى ثلاث محاضرات، الأولى هي "مهارات العمل"، والثانية هي "مهارات الكمبيوتر"، والثالثة هي "مهارات التواصل والتقديم"، ويلقي المحاضرات نُخبة من المدربين المتخصصين فى مجال الموارد البشرية والتنمية البشرية وتنمية المهارات الوظيفية.



ويبدأ الملتقى في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 21 من ديسمبر الجاري، لينتهي في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم، بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.



مركز أفا مرقس للكمبيوتر وتنمية المهارات، يخضع لتدبير الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وإشراف القمص إبرام مجدى مؤسس المركز.