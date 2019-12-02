استقالة اثنين من الأعضاء الخارجيين للجنة نوبل للأدب

أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الإثنين، أن اثنين من الأعضاء الخارجيين الخمسة في لجنة نوبل التي تحدد القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة نوبل في الأدب قد استقالا.



وكان قد تم تعيين الأعضاء الخمسة الخارجيين قبل عام واحد لمساعدة لجنة نوبل المكونة من أربعة أعضاء، وكان ذلك جزءا من جهود الأكاديمية لإعادة الهيكلة بعد الأزمة التي اجتاحتها العام الماضي، ما أدى إلى تأجيل إعلان الفائزين بالجائزة في عام 2018.



وأعلنت الأكاديمية فوز الأديبة البولندية أولجا توكارتشوك بالجائزة لعام 2018، وفاز النمساوي بيتر هاندكه بالجائزة لعام 2019.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 10 ديسمبر الجاري في ستوكهولم.



وقدم كل من المؤلف والمترجم الأدبي جون- بريت ساندشتروم والناقد الأدبي كريستوفر ليندور استقالتيهما.



وقال ليندور لصحيفة سفينسكا داجبلات، التي تصدر في ستوكهولم، إنه ليس لديه الصبر أو الوقت لانتظار تغيير الأكاديمية عملها.



ومن ناحيته قال ماتس مالم، السكرتير الدائم للأكاديمية، إن قرارهما "محزن". وأضاف أن الأكاديمية ستنظر في كيفية تنظيم عمل لجنة نوبل لجائزة 2020.