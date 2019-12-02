الأنبا باسليوس فوزى يزور كنيسة "يسوع الملك" بطهطا

زار، أمس الأحد، الأنبا باسليوس فوزي مُطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة "يسوع الملك" بطهطا؛ وذلك من أجل الاحتفال بعيد يسوع الملك.



شارك في صلاة القداس الإلهي القمص أنطونيوس سبع الليل، راعي الكنيسة، والأب ويلسون من الآباء الأفارقة، كما حضر الاحتفال شعب الرعية، وحضر أيضًا الأب إبرام نوح، والأب يوحنا عطية، والأب جون بول، والأب بولس سنادة.



كما رحب القمص راعي الكنيسة بالأنبا باسليوس وأعرب عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة، تزامنًا مع الزيارة الرعوية الأولي للأنبا باسيليوس للكنيسة.



وقبل كلمة العظة شكر الأنبا باسيليوس، شعب الكنيسة وراعيها، مُعربًا عن امتنانه للأنبا يوسف أبوالخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج على المجهودات التي قام بها من أجل خدمة الإيبارشية.