الاجتماع الأول لأسرة قلب واحد بكنيسة كاثوليك غيط العنب

انعقد، أمس الأحد، أول اجتماع لأسرة قلب واحد في كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة.



قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه حضر الاجتماع عدد من أسر الكنيسة، حيث اتخذ الاجتماع شعارًا بعنوان "قلب واحد"، وفي نهاية الاجتماع تم توزيع هدية تذكارية لكل عضو، عبارة عن قلب داخل الكنيسة؛ حتي تتمكن كل أسرة من وضع صورة عائلية بداخلها.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الكنيسة.