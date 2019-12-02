البترول: التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير القطاع

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى الإصلاح الاقتصادى وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، ساهمت فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر ولا سيما في إطار تنفيذ برنامج مصرى شامل للإصلاح الاقتصادي في إطار استراتيجية مصر 2030 بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة.



جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا أمام جلسة حوارية بعنوان ( التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز) ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2019 المنعقد حاليًا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأضاف الملا أن الوزارة فى إطار مواكبة استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، فقد قطعت خطوات كبيرة فى تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع برؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز انطلاقًا من مسئولية القطاع فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجارية، ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030.



وأوضح أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف تنفيذ إصلاحات مهمة فى كل مجالات صناعة البترول ومواكبة التقدم التكنولوجي المستمر فى هذه الصناعة ودعم التحول الرقمى، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات.



وأشار إلى أن هذا المشروع الطموح راعى طبيعة قطاع البترول الفريدة واعتماده بشكل أساسي على استخدام أحدث التقنيات في أنشطته المختلفة، ولذلك حرصت الوزارة على إعداد وتنفيذ برنامج مختص بإنشاء منظومة رقمية متكاملة للمساهمة في دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات والمساعدة فى مواجهة الأزمات من خلال إنشاء نظام موحد لإدارة موارد وأصول قطاع البترول يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات الموجودة حاليًا فى الشركات المختلفة ويراعى التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز.



وأضاف أن هذا البرنامج يأتى لتحقيق أهداف الوزارة فى دعم التحول الرقمى فى كل أعمال القطاع لافتًا إلى التوسع فى استخدام نظام ERP فى شركات القطاع المختلفة وربطها معًا من خلال هذا النظام لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار، مشيرًا إلى تطبيق برامج تخطيط الموارد بالتعاون مع الشركات العالمية مثل شركة ساب للحد من استخدام المعاملات الورقية فى جميع الشركات وإتاحة مصدر واحد فقط للمعلومة، ما يزيد من دقة التقارير وسرعة إنجاز المعاملات.



وأضاف أنه جارٍ الإعداد لإطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية، والتى تتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.



وأشار إلى الاهتمام بتوظيف البرمجيات فى مختلف أنشطة القطاع والتى تشمل التحكم فى المنظومة الصناعية، ورفع كفاءة معامل التكرير، وتحليل البيانات بما يسمح باستمرار واستدامة الإنتاج والتصدي للأحداث الاستثنائية بشكل استباقي، وتحليل البيانات بشكل فورى وإصدار التقارير لدعم متخذي القرار، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات العاملين بالقطاع وبرامج التدريب ورفع الكفاءة، وقواعد البيانات المالية المجمعة لقطاع البترول، فضلًا عن تحسين خدمات المواطنين وحل الشكاوى، وقواعد البيانات الخاصة بالمستثمرين والموردين لتيسير الإجراءات وإتاحة فرص مميزة للاستثمار، فضلًا عن المساهمة فى إجراء التصميمات الهندسية والمسح أشعة الليزر.



وأشار الوزير فى ختام كلمته الى أن رؤية الوزارة للتطوير والتحديث تتبنى تنفيذ برنامج لتأهيل الكوادر البشرية والعناصر الشابة وتمكينها من ممارسة أدوار حيوية وإعدادها للقيادة إيمانًا بأن التكنولوجيا بمفردها ودون كوادر بشرية مؤهلة لن تحقق الأهداف المرجوة وأن الإصلاح الحقيقى على أرض الواقع هو الذى يبدأ من العنصر البشرى مؤكدا التزام الوزارة المستمر بمواكبة التطور العالمي السريع بمختلف الأنشطة والمجالات التي قد تؤثر على أنشطة ومختلف عناصر قطاع البترول.



كما شهد المهندس طارق الملا فعاليات الجلسة النقاشية الموسعة عن جهود وزارة البترول لتوظيف تكنولوجيا المعلومات ودعم التحول الرقمى لرفع كفاءة الأداء في مختلف أنشطة البترول والغاز، حيث شارك بالجلسة كل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس كريم بدوي مدير عام شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندسة هدي منصور مدير عام شركة ساب مصر للحلول الرقمية.