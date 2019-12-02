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حوادث

محامى شقيق "هيثم" يكشف كواليس اختفاء سيارتى الراحل أحمد زكى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:50 م
جريدة الدستور
ندى حمدى
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شرح بلال عبد الغني، محامي رامى عزالدين، الوريث الشرعي للفنان هيثم أحمد زكي، (شقيقه من الأم)، ملابسات اكتشافه اختفاء سيارتين ملك الفنان الراحل أحمد زكى أثناء تسليمه الميراث لشقيق هيثم.

وأشار "عبدالغني" إلى أنه أثناء تسليم الإرث الشرعى اكتشف اختفاء سيارتين، الأولى "مرسيدس" والثانية "بيجو"، موضحًا أن الأولى اختفت منذ ثلاث سنوات، والثانية بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكى.

وأكد محامي رامى عزالدين، أنه علم من أحد الأشخاص أن خادمة الفنان استولت على السيارة الـ"بيجو" عقب الوفاة، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة لإعادتها، حيث سيتقدم ببلاغ لقسم الشرطة للتأكد من مدى تورط الخادمة في سرقة السيارة من عدمه، كما أن السيارة الأولي مختفية إبان ثورة يناير 2011.

وأضاف أن موكله رامي عزالدين تسلم شقة بالمهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكى، وأخرى بشارع الهرم، وثالثة بالشيخ زايد خاصة بالراحل هيثم أحمد زكي.

وأصدرت نيابة شئون الأسرة بالدقي، قرارًا بتمكين رامي عزالدين، الوريث الوحيد والشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من الشقة التي توفي بداخلها في الشيخ زايد، وأخرى بالمهندسين، ومبلغ مالي 300 ألف في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين، وسيارتين.

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