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حوادث

الحقيقة الكاملة لتريند "رينا اتقتلت"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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حصلت "الدستور" على صور الشاب الذي قتل زوجته بالهرم، وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة كاملة.

البداية عندما تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بوصول مارينا وشهرتها رينا وتبلغ من العمر 32 سنة، لمستشفى الهرم مصابة بجرح طعني بالرقبة من الجهة اليمنى، ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل إسعافها، فيما تقدم زوجها أمير 34 سنة صاحب محل تموين ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، حيث تمت مناقشة الزوج وانتقلت قوة أمنية من قسم الهرم برئاسة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبدالواحد وكيل فرقة مباحث الهرم وتبين من المعاينة وفحص مسرح الجريمة عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة أوسرقة مبالغ مالية أو أجهزة كهربائية ما دفعهم للشك في رواية الزوج.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث حقيقة الواقعة، حيث تبين أن زوجها وراء قتلها بعد نشوب مشاجرة بينهما اثر خلافات زوجية تعدى خلالها كل منهما على الآخر بسلاح أبيض وأصيب الزوج بعدة جروح وطعنات وخزية، بينما أصيبت زوجته بطعنة بالرقبة فنقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، واضطر إلى ادعاء واختلاق رواية اقتحام ملثمين الشقة لإبعاد الشبهة عنه، وعن الدافع وراء ارتكاب الجريمة قال الزوج المتهم، إن خلافاته مع زوجته متكررة لكثرة طلباتها منه وردد "زنانة".

وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد مصطفي لاشين معاون المباحث القبض على الزوج المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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