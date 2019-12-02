للمرة الأولى .. قراءة فى موسوعة "الفنون الكتابية" للبابا

قدم المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحت رئاسة القس بولس حليم، المُتحدث الرسمي للكنيسة، خدمة جديدة لمتابعيه من المصريين، حملت شعار "قراءة في كتاب".



وافتتح المركز الإعلامي خدمته الجديدة، بتقديم قراءة في كتاب "الفنون الكتابية" للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وقال المركز في قراءته إن الفنون الكتابية- الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية، هى موسوعة دراسية للبابا تواضروس الثاني، يغوص فيها بقلمه إلى أعماق كلمة الله بالكتاب المقدس مظهرًا ما فيها من صور جمالية متنوعة، رائعة ومدهشة، وشروحات، وتفسيرات وتأملات آبائية وبمنهج علمي مُقدم بأسلوب عصرى شيق مزود برسومات وصور وجداول توضيحية عديدة.



وأضاف المركز: أنه «تقع الموسوعة التي تعد بحق مرجعًا لا غنى عنه لأى دارس لعلوم الكتاب المقدس- حسب تعبيره- فى ٣٨١ صفحة، وتشمل أربعة عشر مجالاً من الفنون وُزعـت على بابيـن، حيث يأتى الباب الأول تحت عنوان "الفنون الأدبية المقروءة والمسموعة " ويحتوى على الفن الشعري "الغنائي"، مثل أسفار أيوب والمزامير، والفن التشريعى "القانون"، مثل أسفار الخروج، اللاويين، العدد والتثنية، والفن الحكمى "الحكم والأمثال"، مثل سفر الجامعة ورسالة يعقوب».



والفن القصصى "التاريخى، مثل قصة يوسف، راعوث وقصة حزقيا الملك، والفن النبوي "النبوات"، مثل النبوات المتنوعة والنبوات عن المسيح، بالإضافة إلى الفن الرؤيوى "الرؤى"، ويظهر هذا الفن بوضوح فى سفرى دانيال والرؤيا، والفن الرسائلي "الرسائل"، وقد قسمت إلى رسائل خاصة (خطابات)، مثل رسائل القديس بولس ورسائل عامة، مثل رسالة القديس يعقوب ويوحنا الأولى.



أما الباب الثانى الذي تصدره عنوان "الفنون الجمالية المرئية والملموسة "، فيحتوى على فنون الطبيعة والفلك، والتى تشكل ركنًا مهمًا فى مسار أحداث الكتاب المقدس، وفنون المملكة النباتية، مثل النباتات فى سفر إشعياء، وفنون المملكة الحيوانية، كالتى ذكرت فى العديد من الأمثال بالكتاب المقدس، وفنون الأرقام والأسماء، فاستعرض البابا رموز ومعانى الأرقام من ١ حتى ١٣، كما أورد أسماء تغيرت بسبب علامة أو وظيفة معينة.



وفنون الألوان، مشيرًا إلى دلالاتها واستخدامها الرمزى عبر تناول العديد من الألوان المختلفة، وفنون الموسيقى، فتحدث البابا عن أشهر الموسيقيين والآلات وأنواعها بالكتاب المقدس، وفنون الأشكال، كمثال خيمة الاجتماع وتكوينها ومحتوياتها فى سفر الخروج.



هذا وقد أورد البابا فى بداية كل مجال تمهيدًا ومقدمة عنه، بالإضافة إلى أنواعه، وهو ذات المنهج الذى أتبعه أيضا فى تناوله نصوص وأسفار الكتاب المقدس محل الدراسة، ومن الجدير بالذكر أن البابا قد بدأ بتدريس "علم الفنون الكتابية" بمعهد الكتاب المقدس بدمنهور منذ بداية عام ١٩٩٨ وفى العام الدراسى ٢٠١٢/٢٠١١ صدرت الطبعة الأولى من تلك الموسوعة فى صورة أربعة أجزاء، كمحاولة أولى لوضع منهج متكامل فى هذا الفرع من المعرفة الكتابية، كما ذكر قداسته، والآن تم ضمها فى كتاب واحد.