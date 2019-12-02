عون يطلب محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية، وفقًا للقوانين.



وقال عون عند استقباله النقيب الجديد للمحامين في بيروت، ملحم خلف، مع أعضاء مجلس النقابة، عبر تغريدات نشرت في حسابه الرئاسي على "تويتر": "الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".



وأكد عون ضرورة تعديل بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى.



وأضاف عون: "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي، بل يتحدث في الصالونات".