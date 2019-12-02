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مصر

وزير النقل: افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط غدًا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:41 م
جريدة الدستور
علا غزال
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قال وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير: "استطعنا استرجاع ثقة العاملين في السكة الحديد وثقة المواطن في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وهناك تضافر من كل العاملين في وزارة النقل؛ لتصبح الوزارة وهيئة السكك الحديدية في طليعة الوزارات والهيئات التي تخدم المواطن المصري".

وذلك خلال جلسة "النقل الحاضر والمستقبل بالمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل"، والتي شهدت حضور وفود عربية رفيعة المستوى، ووفود أكثر من 36 شركات عالمية ومحلية في مجال النقل والبنية التحتية.

ثم هنأ وزير النقل القيادة السياسية والشعب المصري العظيم لنجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C"، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت منذ عدة أيام في العاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتًا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت، حيث أكد أن هذا الفوز يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كل جهود وزارتى النقل والخارجية، والسفارة المصرية بلندن، ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفًا أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO، يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كل المجالات.

ثم استعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد، حيث أكد أنه عقب توليه حقيبة النقل اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعادة تدريبه.

حيث تم اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، وعقد دورات تدريبية لكل العاملين بالسكك الحديدية ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد، قيام القطارات والحرص على إعلام الركاب بأى تأخيرات بسبب تهدئة القطارات بسبب أعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، ثم تم إجراء خطة متوسطة تشمل استكمال كل المشروعات الجارية الخاصة بالإشارات والمزلقانات والمحطات، والتي ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة.

وأضاف أن "السكة الحديد حاليا تنقل مليون راكب يوميًا، والخطة المتوسطة نهدف منها أن ننقل 2 مليون راكب، وفي الخطة الطويلة الأجل نهدف لنقل 4 ملايين راكب يوميا".

وبالنسبة لإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع، تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع، ومن أهمها خطوط السكك الحديدية المخطط تطويرها (ازدواج خط المنصورة دمياط بطول 64 كم وازدواج خط قليوب منوف طنطا بطول 94 كم بتكلفة تقديرية 5.5 مليار جنيه، وازدواج خط قليوب شبين القناطر الزقازيق بطول 65 كم، وجار التنسيق مع الجانب الإسباني لتمويل المشروع، ازدواج خط إمبابة الاتحاد القباري، والاتحاد إيتاي البارود بطول 227 كم.

وبالنسبة للخطوط الجديدة المخطط إنشاؤها، فهناك مخطط تنفيذ خط سكة حديد (المناشي 6 أكتوبر ) بطول 60 كم لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء خط سكة حديد (الروبيكي العاشر بلبيس ) بطول 69 كم (ركاب بضائع)، وإنشاء خط سكة حديد دمياط المنصورة الجديدة مرورًا بدمياط الجديدة جمصة بطول 50 كم، وخط سكة حديد الغردقة سفاجا قنا، وإلى الأقصر أبو طرطور بطول 750 كم، هذا بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية، وطبقًا للعديد من الدراسات العالمية، ومن أمثلة هذه المشروعات (تحويل خط سكة حديد "أبو قير – محطة مصر: إلى خط مترو كمرحلة أولى، ومده إلى مدينة برج العرب كمرحلة ثانية، تطوير ترام الرمل ومد المسار إلى المنشية).

ثم أكد الوزير على أهمية دخول القطاع الخاص في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، نظرا للأهمية الكبيرة لها في زيادة عوائد السكك الحديدية وتخفيف الأعباء على الطرق وتقليل تكلفة النقل.

ثم أعلن الوزير أن غدًا الثلاثاء سيتم افتتاح المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط ضمن افتتاح عدد من المشروعات، مشيرًا إلى أن يوم الخميس القادم سيشهد وصول أول 10 جرارات من صفقة توريد وتصنيع 110 جرارات سكة حديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالي، ويوم السبت، سيتم تدشين خط ملاحي لشركة الجسر العربي للملاحة ما بين شرم الشيخ والغردقة، ويوم الأحد المقبل خروج ماكينة الحفر من محطة ماسبيرو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

كما أشار الوزير إلى تنفيذ مشروعات القطار المكهرب ومشروعي المونوريل، واستكمال مراحل وخطوط مترو الأنفاق في ضوء اهتمام وزارة النقل بتعظيم النقل الجماعي.

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