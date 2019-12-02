سياسى: أردوغان ينتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى سوريا

قال محمد أرسلان، المحلل السياسي السورى، إن العدوان التركي على الشمال السوري لم يتوقف لحظة منذ بداية العملية العسكرية الشهر الماضى، لافتًا إلى أن القوات التركية تعتقل المئات من المدنيين فى سوريا يوميًا، ووصل الأمر إلى الإعدام الميدانى، بالتعاون مع المرتزقة الإرهابيين من أهالى هذه القرى والمدن.



أضاف أرسلان، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشهد الأبرز المتصدر الآن هو تصريح تركيا أن عمليتها العسكرية على سوريا توقفت، موضحًا أن عناصر من المرتزقة الإرهابيين الذين يعملون لصالح تركيا مستمرة في اعتقال السوريين منذ أكثر من شهر.



وأشار إلى أن المرتزقة الإرهابيين يفرضون "إتاوة" على أهالى هؤلاء المعتقلين، لقاء إطلاق سراحهم فى ريف رأس العين ورأس تل الأبيض والحسكة، مؤكدًا أن تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجيشه بعيد كل البعد عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.





