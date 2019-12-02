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حوادث

نشطاء يهاجمون خالد البلشي ويتهموه بالتعاون مع الإخوان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:19 م
خالد البلشي
خالد البلشي
مريم جبل
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناشط الحقوقي خالد البلشي واتهموه بالمتاجرة وإطلاق الأكاذيب المتعلقة بمظلومية المحبوسين واضطهاد الصحفيين بالمخالفة للحقيقة المسجلة في تحقيقات النيابة العامة.

واتهموه:"باستغلال الأخبار الملفقة وتوجيه الإهانة للجهات الأمنية والقضائية والتشكيك في نزاهتها بغرض تهييج الرأى العام وتهيئة المناخ العام لأعمال الفوضى والشغب وذلك بمواصلة ترويج الشائعات والأكاذيب لإثارة الفتن.

وتابعوا:" أصبحت "الحريات " حق يراد به باطل وستاريختبئ خلفه عناصر وعملاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتضليل الرأي العام حول جرائم ترتكب على أرض الوطن، دون الإلتفات إلى أن الحرية حق أصيل عندما تكون تحت مظلة القانون فقط.

وأكدوا أن فشل "خالد البلشي" في مجال الصحافة، دفعه للانضمام "لعرائس جماعة الإخوان الإرهابية" التي تلجأ إليها الجماعة في بعض الأمور للتخديم على مصالحهم والدفاع عن عناصرهم وتحسين صورتهم لدى الرأي العام مقابل مكاسب شخصية، ومبالغ مالية تدفعها المنظمات المشبوهة والجهات الخارجية، لبث سمومها ضد الوطن باستخدام عناصر مدنية.

وأضاف المدونون:" بين الحين والأخر يطل علينا "البلشي"، ليلعب على وتر المحبوسين على ذمة قضايا، ويقوم بدور النافخ في النار لتأجيج الفتن وافتعال الأزمات، وبالرغم من فشله في تنفيذ الأجندة الأجنبية لإقناع الجمهور بمظلومية المحبوسين، إلا أنه يظهر من جديد ليدعي اضطهاد الصحفيين بالمخالفة لسير التحقيقات.

ووجه المهاجمون رسالة إلى "البلشي" قالوا فيها: فشلك في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين ليس مبرر لأن تصبح ناشط مأجور بشهادة الشعب المصري، وأن ما تفعله تمثلية "رخيصة" لجلب تعاطف المواطنين مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافوا:" إفتعالك للأزمات ودعمك لجماعة الإخوان يثير الجدل ومواقفك المتناقضة وادعائك الدفاع عن هموم الوطن منافي لحقيقة عدم تدوينك لأي تغريدة أو تدوينه تعبر عن ذلك، وأضافوا " البلشي" ظلم بعض زملاء المهنة عندما كان المسؤول عن لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين سابقًا.

وأكد النشطاء": يحاول "البلشي" دائمًا إثارة بعض القضايا ويتورط في نشر الأخبار الكاذبة ضد الدولة المصرية بهدف إحداث وقيعة بين الشعب ومؤسساته.

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