الصحة النفسية: خط ساخن لمواجهة حالات الإنتحار.. وأطباء متخصصين للرد

كشفت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن الخدمات التى تقدمها الأمانة لمواجهة أفكار الانتحار بين المواطنين خصوصًا فئة المراهقين من الشباب.



وأشارت لـ "الدستور" إلى أن الأمانة تتلقى الإستشارت النفسية لمواجهة الانتحار عبر الخط الساخن؛ 080008880700 و0220816831، حيث تم تخصيص أطباء نفسيين للرد على استشارات واستفسارات المواطنين.



وتابعت أن الخط الساخن للاستشارات النفسية يعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا لـ 3 عصرًا، لافتًا إلى أن الأمانة تستهدف مد فترة العمل بالخط على مدار 24 ساعة خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت عبد المقصود، أن مستشفيات الصحة النفسية مفتوحة بالمجان لاستقبال الحالات النفسية وحالات الاكتئاب والانتحار، حيث يتم تقديم الخدمة من خلال 18 مستشفى بالجمهورية.



وقالت إن الأمانة العامة للصحة النفسية تقوم بتنظيم حملات توعية على مدار العام حول الاضطرابات النفسية ومن بينها القلق والاكتئاب والفصام والتى قد تؤدى فى مرحلة من المراحل المتقدمة إلى الانتحار إذا لم يخضع المريض للعلاج.



كما تشارك الأمانة في حملة إزالة وصمة المرض النفسي التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لإحجام المرضى عن اللجوء للعلاج، وتناشد وسائل الإعلام المختلفة وصناع الدراما بإعادة النظر في الصورة التي يظهر بها المريض النفسي والطبيب النفسي في الأعمال الفنية وتطالبهم بالمشاركة في إزالة الوصمة والتركيز على معاناة المريض وقابلية المرض للعلاج والشفاء في أحيان كثيرة، بدلا من التركيز على السخرية منهم وبدلا من توجيههم للتعامل مع الدجل والخرافات.



وتابعت أن الحملات تشمل توعية المواطنين أيضًا بآليات التعامل مع المريض النفسى خصوصًا المقربين منهم وتوصيلهم لأقرب جهة لمساعدتهم وعلاجهم فى المرض النفسى فى الوقت المناسب.



وأضافت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن وضع خطط خلال الفترة المقبلة للتركيز على حالات الانتحار بشكل خاص بعد زيادتها خلال الفترة الأخيرة.