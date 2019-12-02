نتنياهو لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد مع قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الإثنين، أنه لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد مع قطاع غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.



وأكد نتنياهو أنه سيتم وضع حد لمسألة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل لديها خطط عملياتية مفاجئة، وفقًا لموقع "واللا" العبري.



وكان القائد العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيتسيك كوهين، قد أعلن فى تصريحات سابقة أن تقديرات الجيش تؤكد أن جميع الأطراف غير معنية بالحرب في الوقت الحالي، ولكن الجيش مستعد باستمرار لقيادة أي عملية عسكرية قد تتم ضد قطاع غزة.



وأكد كوهين، قائد لواء جفعاتي في جيش الاحتلال، أن القوات التابعة له تستعد باستمرار لقيادة أي حرب قد تتم في قطاع غزة، على الرغم من أن قوات اللواء تعمل في أكثر من منطقة، منها الضفة الغربية وبعض المناطق الشمالية.