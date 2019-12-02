بورصة الكويت تواصل الصعود لليوم الرابع على التوالى
الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:51 م
اكرم عمرانطباعة
واصلت مؤشرات بورصة الكويت صعودها لليوم الرابع على التوالي، لدى إغلاق تعاملات، اليوم الإثنين، مدفوعة بالنشاط الواضح للتداولات بالسوق منذ منتصف سبتمبر الماضي.
ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 36. 0 %، بما يعادل 22 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 6034.64 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.18 % و0.43 % على التوالي.
ارتفعت قيمة التعاملات ببورصة الكويت اليوم بشكل ملحوظ لتقفز بنسبة 21.3 % مسجلة نحو 58.29 مليون دينار مقابل 48.05 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة بلغت نحو 26.2 % لتصل إلى مستوى 238.18 مليون سهم تقريبا، مقابل 188.81 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.
ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 36. 0 %، بما يعادل 22 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 6034.64 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.18 % و0.43 % على التوالي.
ارتفعت قيمة التعاملات ببورصة الكويت اليوم بشكل ملحوظ لتقفز بنسبة 21.3 % مسجلة نحو 58.29 مليون دينار مقابل 48.05 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة بلغت نحو 26.2 % لتصل إلى مستوى 238.18 مليون سهم تقريبا، مقابل 188.81 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.