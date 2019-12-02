الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة"اسأل واقترح" للتواصل مع المصريين في الخارج

قال إسلام الغازولي، مستشار وزيرة الهجرة للدعم الفني، إن الوزارة نفذت الكثير من المؤتمرات واطلقت خدمة بعنوان "اسأل واقترح للوزيرة"، لطرح أسئلة عبر الصفحات الرسمية للوزارة، والإجابة عن أسئلة المصريين بالخارج سواء أثناء تواجدهم في إجازات بالبلاد أوخارجها.



وأضاف الغازولي، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع علي فضائية "ام بي سي مصر2"، أنه مؤخرًا تم طرح مبادرة "اسأل واقترح" عبر خدمة فيديو كول من خلال ممثلين عن الوزارة بمختلف البلدان للإجابة عن أى استفسار وتوضيح المعلومات.



وأكد مستشار وزيرة الهجرة للدعم الفني، أن بداية مبادرة"اسأل واقترح" كانت في شهر سبتمبر الماضي، وبدأت في التواصل مع الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية لانها أكبر جالية وقد وصل عددها حوالي 3 ملايين مصري.



