فى إطلالة ملكية رمضان 2020.. إيمان العاصى تشارك محمد رمضان بمسلسل البرنس

تستعد أميرة الدراما النجمة ايمان العاصى لخوض السباق الرمضاني في شكل وثوب جديدين، وفي إطلالة ملكية بأحدث أعمالها مسلسل "ملائكة إبليس" مع النجمة غادة عادل، كما تشارك فى بطولة مسلسل "بخط اليد" في رمضان المقبل مع المخرجة شيرين عادل، وتشارك مع النجم محمد رمضان مسلسل " البرنس " بشهر رمضان القادم.



وأكدت النجمة إيمان العاصي أنها تواصل تصوير مسلسل بخط اليد هذه الفترة، وسوف تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة، وتقوم ببطولة هذا العمل مجموعة من الأطفال، وتدور أحداثه في نطاق من الدراما الاجتماعية.



وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينما أيضًا، حيث تألقت في فيلم "الخلبوص"، مع النجم محمد رجب، وفي بداية مشوارها الفني شاركت في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مع النجم نور الشريف.



كما تُحضر إيمان العاصي الكثير من الأعمال التي تشارك بها في موسم 2020 سواء في السينما أو الدراما فهي تعيش حالة من الانتعاش الفني هذه الفترة، حيث شاركت في أحداث مسلسل "مملكة إبليس"، وأيضا تنتظر موعد عرض فيلمها الجديد سري للغاية، وعن آخر أعمال إيمان العاصي، فكان من خلال أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ومسلسل "لمس أكتاف"، مع النجم ياسر جلال الذي عُرض في رمضان 2018.



واستطاعت أن تصنع اسمًا مرموقًا ومكانة خاصة بين نجمات جيلها لتتفوق عليهن بعد نجاحها فى الأعمال التى شاركت بها، بدءًا من مسلسل «حضرة المتهم أبى» أمام الفنان الكبير الراحل نور الشريف، وبعدها توالت أعمال تليفزيونية وسينمائية تركت فيها بصمة منها مسلسلات "أحلام فى البوابة، وحق مشروع، والأدهم، والإكسلانس، وأبو عمرالمصرى، ولمس أكتاف".



ولم يأت حصولها على لقب «أميرة الدراما»، من فراغ، فقد منحها جمهورها هذا اللقب بعد تألقها فى أدوار مهمة ومتنوعة أثبتت فيها موهبتها الفنية والتى لا تعتمد فيها على جمالها فقط، بل اعتمدت على التدقيق فى اختياراتها للشخصيات التى تجسدها وتنويع أدوارها واختلافها، وهو ما دفعها لتحقيق نجاحات كبيرة، رغم بدايتها القريبة إلى حد ما وتغيبها لفترات، إلا أنها استطاعت أن تعوض هذا الغياب بأدوار سينمائية وتليفزيونية أبهرت بها الجمهور في السينما والدراما التليفزيونية، وما زال لديها الكثير لتقدمه وتثبت به أنها أميرة الدراما المصرية.



كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها لتثبت قدراتها الفنية وتؤكد أنها الفرس الرابح بين نجمات جيلها، وهي من قدمت ببراعة أدوار الفتاة الجميلة الدلوعة وأدوار البنت الأرستقراطية المدللة و أدوار بنت البلد، وكلها أجادت فيها ببساطة وتلقائية وموهبة واضحة.