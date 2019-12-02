الصحة: إطلاق 65 قافلة مجانية حتى منتصف ديسمبر

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 65 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 حتى 15 من شهر ديسمبر الجاري.



يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية في الأول من ديسمبر بمناطق مركز شباب عرب راشد مركز حلوان محافظة القاهرة، ومرسى حميرة وحدربة مركز الشلاتين وحلايب محافظة البحر الأحمر، والشطب مركز دراو محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق أبوخليفة مركز ديرمواس محافظة المنيا، وإصلاح الغيط مركز جمصة محافظة الدقهلية، والخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والبذور مركز النوبارية محافظة البحيرة، وذلك في يومي 2 و3 من الشهر الجاري.



وأضافت أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 3 و4 ديسمبر الحالي بمناطق دشلوط مركز ديروط محافظ أسيوط، وواديي مكتب والندية مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وكفر حكيم مركز كرداسة محافظة الجيزة، وأبورماد وأم الخير (الجاهلية) مركز حلايب والشلاتين محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق اللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وبلانة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، ووحدة الكيلو 11 محافظة الإسماعيلية، ونجع العمدة مركز قوص محافظة قنا، ووحدة الجناين مركز حي الجناين محافظة السويس، والضهرة مركز فارسكور محافظة دمياط، وميانة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، والقواسم محافظة مطروح، والروضة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، وأخميم محافظة سوهاج، ومنشأة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر الجاري.



ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 5 و6 الشهر الجاري في مناطق الدهتامون مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وأبوغصون وحماطة ووحدة مرسى علم مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، و3 قوافل طبية أخرى في مناطق الرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة، وواديي سلاف وسهب مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والدرافيل 49 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 6 و7 من الشهر ذاته.



وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية في يومي 7 و8 ديسمبر الجاري في مناطق المنيرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والزهيري محافظة الفيوم، وأولاد يحيى قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والغربنيات مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وأبوغادر مركز أرمنت محافظة الأقصر، و83 مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وقفطان الشرقية مركز سمسطا محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي البصيلية قبلى مركز إدفو غرب محافظة أسوان، ودير الأنبا بيشوي المعصرة مركز حلوان محافظة القاهرة، وذلك في يومي 8 و9 من شهر ديسمبر الحالي.



كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 9 و10 ديسمبر في مناطق القهقوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة، والعاشر مركز جنوب بورسعيد، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة بورسعيد، وإفنيش مركز نبروه محافظة الدقهلية، والنويرات مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والأربعين 1 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، إضافةً إلى قافلتين طبيتين بمنطقتي كفر الحوالة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والقطا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك في يومي 10 و11 ديسمبر.



وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 11 و12 من شهر ديسمبر الحالي في مناطق النجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والوقدة مركز المراغة محافظة سوهاج، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وسبيل العرب مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وبلاد المال قبلي مركز أبوتشت محافظة قنا، ووحدة وادي الملاك مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وسالم البحيري مركز الفشن محافظة بني سويف، وأم الحويطات وعرب عايش مركز سفاجا ورأس غارب محافظة البحر الأحمر، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتي قرموط صهبرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وسجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية، وذلك في يومي 12 و13 من الشهر الحالي.



كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 13 و14 ديسمبر في مناطق واديي ميعر وحجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، والمتانيا مركز العياط محافظة الجيزة، وأخيرا سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق شكشوك مركز إبشواي محافظة الفيوم، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية، ونجوع بني واصل مركز ساقلتة محافظة سوهاج، والكوم الطويل مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، والعجمي البحرية مركز العجمي محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 14، 15 من الشهر نفسه.



يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.