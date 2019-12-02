إزالة الحشائش بحرم الطابية الحمراء الأثرية في الإسكندرية

نجحت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، بالتنسيق مع شركة بتروجيت، في إزالة الحشائش والأعشاب والمخلفات من حول حرم موقع الطابية الحمراء، التي تقع بالكيلو 25 طريق إسكندرية رشيد، والمسجلة بالقرار رقم 155 لسنة 1988م.



وأوضح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، أن مفتشي أثار شرق الإسكندرية نسقوا مع شركة بتروجيت لإزالة كافة الحشائش والأعشاب والمخلفات حول حرم الطابية الأثرية، وقامت الشركة بتوفير كافة المعدات اللازمة والعمال المختصين لإزالة الحشائش في سبيل إظهار الطابية بالمظهر الحضاري اللائق.



وأعرب " متولي" عن شكره لشركة بتروجيت علي تعاونها لإظهار بانوراما الأثر والتعاون مع المنطقة الأثرية إيمانا من الشركة بأهمية الآثار التاريخية والحضارية.



ويرجع تاريخ الطابية لعصر محمد علي باشا في بداية القرن 19 الميلادي، وتعتبر الطابية الحمراء أحد الطوابي التي تحمي سواحل الشواطئ المصرية، وقد سميت الطابية الحمراء بهذا الاسم نظرًا لوجود كمية كبيرة من الشقف الحمراء بها.