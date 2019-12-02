محافظ الدقهلية: لن أتخلى عن العمل كفريق

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا، اليوم، مع وكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتخلى عن العمل بأسلوب الفريق الواحد، مضيفًا: "ومن يخرج عن الصف ليس له مكان معنا، ولا بد أن يعلم الجميع أننا جئنا لخدمة المواطنين الذين يستحقون منا كل العطاء، والبذل لتوفير الخدمة لهم".



ووجه محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير لأهالي الدقهلية، معبرًا عن إعجابه الشديد بحجم التبرعات التي يقدمها أبناء المحافظة، وأكد ضرورة العمل وفق رؤية وخطة واضحة المعالم ومتابعتها بشكل مستمر.



وطلب محافظ الدقهلية من وكلاء الوزارة ومديري المديريات بعرض "بريزنتيشن" يشمل عدد الإدارات والأقسام والعاملين والمقترحات، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المظهر اللائق بمكان العمل.



وأكد محافظ الدقهلية ضرورة نقل الأفكار البناءة من وكلاء الوزارة ومديري المديريات إلى العاملين معهم، وإبراز المواهب والقدرات الايجابية لهم والاستجابة لها.