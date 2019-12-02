البورصة تواصل الهبوط وتخسر 11.4 مليار جنيه بختام التعاملات

دفعت المبيعات الموسعة للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب، أسهم ومؤشرات البورصة نحو الهبوط الحاد، ما ساهم فى خسارة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 11.4 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة، إى جى إكس 30" بنسبة 1.76%، بما يعادل 242 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 13537 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 1.52%، تعادل 8.15 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 526.9 نقطة، فى الوقت الذى هبط فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وسط تحسن نسبى فى قيم وأحجام التعاملات التى بلغت حوالي 661.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 144.66 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 21.9 ألف صفقة بيع وشراء.