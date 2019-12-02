IBM تستعرض أحدث حلول وتطبيقات التكنولوجيا فى "Cairo ICT"

شاركت شركة IBM في الدورة الثالثة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات "Cairo ICT" والذي يعد من أكبر المعارض في المنطقة، والتي قامت الشركة من خلالها باستعراض أحدث الحلول والخدمات التقنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والكفاءات الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأعلنت IBM خلال المعرض، عن طرح الحاسب الرئيسي من طراز "z15" لأول مرة في السوق المصرية والذي يعتبر نظامًا جديدًا للمؤسسات يوفر القدرة على إدارة وحماية بيانات العملاء المتاحة على المنصات السحابية الهجينة، كما يوفر معايير أمنية لمساعدتهم على إتاحة البيانات للمستخدمين المصرح لهم بذلك، ويقدم إمكانيات غير مسبوقة لإلغاء الوصول إلى البيانات عبر السحابة الهجينة من خلال مجموعة من عناصر التحكم المدمجة بالحاسب.



وقال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر: "تواجه المؤسسات التي تواصل تبني المنصات السحابية قلقًا متزايدًا حول أمن وخصوصية البيانات، نتيجة لتنقل تلك البيانات لأكثر من جهة"، مضيفا أن "حاسبات z15 المتطورة تم تصميمها خصيصًا لتوفر قدرات ممتدة لتأمين بيانات العملاء ومساعدتهم على التحول الرقمي".



ويعد تنقل البيانات بين الشركاء والجهات الخارجية السبب الرئيسى لانتهاكات البيانات، حيث أفادت 60% من الشركات بأنها عانت من خرق في البيانات في عام 2018 بسبب وصولها إلى أطراف خارجية مع الاعتماد المتزايد على البيئات السحابية الهجينة وزيادة التحديات الخاصة بحماية آمن البيانات.