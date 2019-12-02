التأمين الصحى يحصل رسوم الاشتراك من 530 ألف "بورسعيدى"

أكد الدكتور إيهاب أبوالمجد، المتحدث باسم هيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة بدأت فى تحصيل رسوم اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل من المواطنين بمحافظة بورسعيد منذ شهر سبتمبر الماضي.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم تسجيل 530 ألف مواطن بالمنظومة بمحافظة بورسعيد حتى الآن، كما تم فتح ملفات الأسرة لهم ويحصلون على الخدمة الطبية كاملة فى الوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، وتقدم جميع الخدمات الطبية بالمجان.



وأوضح أن جميع الذين تم تسجيلهم قاموا بدفع اشتراكاتهم فى المنظومة، طبقًا لقانون التأمين الصحي الشامل.



وأكد أن الدولة قامت بدفع الاشتراكات عن المواطنين غير القادرين، والتى تمثلت نسبة اشتراكهم فى 5% من قيمة الحد الأدنى للأجور.