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اقتصاد

النقل: معرض "Trans MEA" منصة حيوية لتبادل الخبرات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:33 م
جريدة الدستور
علا غزال - طارق عتمان
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تفقد وزير النقل، اليوم الإثنين، المعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل "2019 Trans MEA"، الذي انطلقت فعالياته أمس، في دورته الثانية ضمن انطلاق فعاليات الدورة ٢٣ لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "2019 CAIRO ICT".

رافق الوزير، خلال الجولة، وفود الشركات العالمية والعربية المحلية العارضة بالمعرض.

وزار الوزير أقسام المعرض المختلفة مثل أقسام "السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري والموانئ"، وأقسام الشركات العالمية والمحلية المشاركة مثل "الستوم – أفيك – بومبارديه – ميتسوبيشي إليكتريك – هيونداي – جينرال إليكتريك – تاليس – تالجو – ترانسماش – بروجرس ريل – سيمنس - وغيرها من الشركات العالمية والمحلية"، والتقى ممثلي هذه الجهات المشاركة في المعرض، وأكد لهم أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل على مدار الساعة لاستمرار التطور والتحديث في جميع قطاعات النقل، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للجمهور.

وعلى هامش جولته بالمعرض، أكد وزير النقل في تصريحات صحفية أن المؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل Trans MEA 2019 يشهد مشاركة الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع النقل، مما يوضح مدى الاستفادة الواسعة التي ستنعكس على المشاركين في Trans MEA، حيث سيوفر المؤتمر منصة حيوية لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة حول العالم، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي جرى استحداثها، خاصة مع تزامن المعرض مع توسع مصر في بناء المدن الذكية، وسعي الدولة إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكي حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية.

وأضاف أن النقل الذكي الذي يركز عليه المعرض يشمل كل ما يتعلق بصناعة النقل بشكل عام، سواء في الطرق البرية أو البحرية أو خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل النهري والمنافذ البرية الحدودية.

وأوضح أن المعرض والمؤتمر يتطرقان لعدة ملفات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر، خاصة مع إسهام منظومات النقل الحديثة والذكية في تحسين أداء شبكات الطرق ومكافحة الحوادث وخفض زمن الرحلات، وبالتالي ترشيد تكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري ومكافحة التلوث.

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