أول تصريح من رئيس حى شمال الجيزة بعد محاولة التعدى عليه

قال المحاسب أسامة السقعان، رئيس حى شمال الجيزة، إنه خلال شن حملة مكبرة بمنطقة أرض المطار لإزالة الإشغالات والمخالفات، بسبب صدور العديد من شكاوى الأهالى من تراكم العشش والأخشاب المخالفة وغلق الشارع بمنطقة العزبة.



وتابع قائلا: "فوجئنا بوجود عدد من البلطجية بالسنج والأسلحة البيضاء، محاولين منعنا من إزالة العشش".



وأضاف السقعان، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تمكن من احتواء الموقف والتنسيق مع شرطة المرافق بالحى وقسم إمبابة، وتم التحفظ علي البلطجية وتسليمهم للشرطة، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.