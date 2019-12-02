الحماية المدنية تنقذ مصر الجديدة من كارثة كبيرة بسبب كسر ماسورة الغاز

تعرض سكان منطقة ميدان سفير بضاحية مصر الجديدة، منذ قليل، لحالة من الهلع والخوف الشديد، بعد سماع دوي انفجار كبير في منطقة عمل الكوبري تحت الإنشاء، الذي يربط بين شوارع مصر الجديدة وطريق صلاح سالم.



وبالبحث عن سبب الانفجار، اتضح أنه نتيجة كسر ماسورة الغاز الرئيسية بميدان سفير، بسبب ارتطام أحد لودرات الحفر بها، وهو الأمر الذي كاد يعرض المنطقة لكارثة كبيرة، خاصة بسبب وجود العديد من المعدات الثقيلة القابلة للاشتعال بمكان الحفر، لولا تدخل قوات الحماية المدنية التي هرولت مسرعة إلى مكان الواقعة.



وعلى الفور اتخذت شركة الغاز الطبيعي، الاحتياطات اللازمة لسلامة المنطقة، ومنها قطع المياه عن بعض الأماكن المحيطة بها مثل ميدان سفير وميدان المحكمة وشارع النصر.