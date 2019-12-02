نشطاء يطالبون بفتح ملف سجل جرائم جمال عيد

هاجم رواد موقع التواصل الاجتماعي، جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بسبب ادعاءاته الكاذبة ضد مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مؤكدين أنه أصبح الحليف الأول لجماعة الإخوان الإرهابية، وقائد حروب الجيل الرابع في المنطقة، ووصفوه بأنه كاذب ومفلس ويبحث في ملفاته القديمة لعله يجد بها ما يغسل وجهه الملوث بخيانة الوطن".



وأضاف المهاجمون: "يا كداب أنت مش لاقي حاجة تقولها بعد ما اتكشفت.. بدأت تبحث في الماضي لعلك تجد معلومات تكتب بها تقرير مزيف لسفارة أجنبية"، وأكدوا أن رهانه على ذاكرة المواطنين البسطاء في عدم تذكر كل الفضائح والجرائم التي ارتكبها لتنفيذ أجندة أجنبية خاسر.



وطالب المدونون التحقيق مع جمال عيد في سلسلة جرائم ارتكبها، حيث قام بتأسيس مكتبات دون تراخيص استعملها ستارًا لغسل أموال التمويلات الأجنبية المشبوهة التي يتحصل عليها.



وارتكب جريمة استغلال أطفال الشوارع أثناء ثورة يناير، ودفع لهم جزءًا من أموال التمويل الذي يتحصل عليه نظير اشتراكهم في المظاهرات لتنفيذ مخططاته العدائية ضد مصر وشعبها.



لم يكتف جمال عيد بذلك، بل يواصل الاستقواء بالغرب والإساءة لسمعة مصر دوليًا، والتودد لسفارات بعض الدول الأجنبية والمنظمات المشبوهة وإبراز نفسه كضحية للحصول على أموال إلى جانب كتابة تقارير تحتوي على معلومات مغلوطة عن مؤسسات الدولة.



وتابعوا: "يحاول "عيد" غسل سمعته واستعطاف الرأي العام بوقائع يعلم الجميع أنها تدينه، ولكن المواطن البسيط شاهد بعينيه ما آلت إليه الأمور، حينما حاول هؤلاء المرتزقة تخريب مصر، ويعلم أنهم يحاولون تخريبها مرة أخرى ولكن المواطن لا يلدغ من جحر مرتين".



وأشاروا إلى أن انتهاء "السبوبة" التي كانت تمد "الناشط " بدولارات جماعة الإخوان الإرهابية، جعلته يبحث في ملفاته القديمة لعله يجد ما يمكنه من الحفاظ على مصادر التمويل، لذلك يتعمد بين الحين والآخر تداول الأخبار الكاذبة والمتاجرة بمعاناة المصرية.



وأضافوا: "يستخدم الناشط المنصات الإلكترونية، وفقًا لمخططات وأجندة جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لإسقاط الدولة المصرية وإثارة ذعر المواطنين والعبث بمقدراتهم، ولكن الشعب المصري لن ينسي فضائحهم وخيانتهم، فالمواطن يملك من الوعي ما يمكنه من فرز كهنة الأجندات الأجنبية والتعامل معهم بالطريقة اللائقة بجرائمهم".



وأكد النشطاء أن عيد استحق لقب "مُسيلمة الكذاب" بجدارة لاعتباره تداول الشائعات وخلق الأكاذيب حرية رأي واستقوائه بالخارج واستعداء الغرب على مصر "نضال"، وأكد المهاجمون أنه" مدعي وطنية".