حبس تشكيل نسائى لسرقة المواطنين بأسلوب النشل بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس مسنة وابنتها شكلا عصابية نسائية، لسرقة المواطنين بأسلوب النشل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.



وتلقى بلاغًا من" ا. ك "، 30 سنة، محاسب بقيام سيدتين " أدلى بأوصافهما التقريبية "، بمغافلته وسرقة مبلغ مالى 3000 جنيه حال وجوده بشارع الأزهر، ولم أو يشتبه فى أحد.



وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من "م ع"، 34 سنة، " س. ق"، 57 سنة، دون عمل والدة الأولى، مسجلين سرقات.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " الاحتكاك والمغافلة ".



كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقات متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، واعترفا بارتكابهما 3 حوادث سرقة.



وتم بارشادهما ضبط مبلغ مالي 650 جنيهًا من متحصلات وقائع السرقة، وأقرا بتصرفهما بالبيع في حقيبة الملابس المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة سكنهما "لا يمكنهما الإرشاد عنه"، وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولي عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المتهمتين واتهموهما بالسرقة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5310 لسنة 2019 م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقررت ما تقدم.