تقديم حلول 350 شكوى لأهالى مطروح فى قطاعى النظافة والإنارة

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، تقديم حلول لـ354 شكوى تم استقبالها من منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بداية من شهر أغسطس وحتى نوفمبر 2019 بقطاعات النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات.



وأضاف "المعداوي" أنه تم حل 190 شكوى بمنظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء من يناير حتى نوفمبر 2019، من خلال متخصصين في متابعة الشكاوى بمكتب رئيس مدينة مرسي مطروح، وعلى الفور يتم عرض الشكوى على رئيس المدينة ويقوم بالتوجيه لرجال التدخل السريع للتعامل مع الشكاوى وحلها وتصويرها قبل وأثناء وبعد، وإبلاغ المواطن بحل الشكوى.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه يتم استقبال الشكاوى عن طريق صفحة مدينة مرسى مطروح وصفحات التواصل الاجتماعي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.



وأشار إلى أن جهاز النظافة وإدارة تحسين البيئة يعمل على مدار 24 ساعة، ويرفع أكثر من 300 طن تقريبا من القمامة يوميًا بنطاق المدينة بكافة المناطق بأحياء "شرق، وسط، غرب، الزهور، الشروق، الزيتون" بالاضافة إلى إزالة كافة أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق الانضباط بالشارع.