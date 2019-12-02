جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019-2020.



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر يناير 2020، على أن تنتهى يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من الشهر ذاته، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير على أن تنتهى يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير 2020.



وأكد قطاع المعاهد الأزهرية على أنه روعى خلال وضع جداول الامتحانات، الخريطة الزمنية الموضوعة قبل البدء العام الدراسي، لافتا إلى أنه روعى أيضا توزيع الأيام على الجداول بما يتناسب مع كل مادة حرصًا من الأزهر على مصلحة الطلاب.



وفي سياق متصل كشف على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، بجميع المراحل التعليمية، حيث ستبدأ امتحانات سنوات النقل الابتدائي يوم 23 ديسمبر الجاري، وسنوات النقل الإعدادي والثانوي يوم 30 ديسمبر.



وأضاف خليل أن الشهادتين الابتدائية والإعدادية تبدأ يوم 15 يناير المقبل، على أن تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 25 يناير وتنتهى يوم الخميس 6 فبراير المقبل، وتستمر جميع أعمال الامتحانات أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع.