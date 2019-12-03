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تعرف على قائمة الأفضل والأسوأ فى اختيارات الأزياء عالميًا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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أجرى المتجر العالمي "Love The Sales"، استطلاع رأي لـ 8 ملايين امرأة بريطانية حول آرائهن الخاصة باختيارات أزياء المشاهير في عام 2019 والعقد الثانى من القرن العشرين.

احتلت كيت ميدلتون المركز الأول في قائمة "أفضل اختيارات الأزياء في العقد الثاني من القرن العشرين" بسبب اختياراتها الناجحة للموضة والأزياء، حيث احتل فستان زفاف دوقة كامبريدج من ألكساندر ماكوين المرتبة الأولى، وحصلت على المركز الثاني في قائمة أفضل أيقونات الأزياء في العقد الثاني من القرن العشرين، فيما احتلت مقدمة البرامج التلفزيونية "هولي ويلوبي" المركز الأول، وشملت القائمة النجمة ريهانا في المركز الثالث.

وفي المقابل احتلت ميجان ماركل المركز الخامس في قائمة أسوأ خمس إطلالات في الأزياء في العقد الثاني من القرن العشرين، بالرغم من مرور أكثر من عامين على إعلان ميجان ماركل والأمير هاري عن خطوبتهما، ولكن إطلالتها في ذلك اليوم لم تنسى، كانت ترتدي حذاء كبير للغاية.

وارتدت صندل Matilde بظل النيود من العلامة التجارية "أكوازورا" يبلغ سعره 695 دولارا أمريكيا، كان الحذاء كبير جدًا على قدميها ومنكمش عند الكعب، وقد ارتدته ميجان كبير الحجم لتفادي ظهور بثور على الجزء الخلفي من القدم، إلا أنه ما زال ينظر إليه على أنه اختيار سيء حسب الاستطلاع البريطاني.

أفضل خمس أيقونات الأزياء في العقد الثاني من القرن العشرين:
1. هولي ويلوبي
2. كيت ميدلتون
3. ريهانا
4. ميشيل كيغان
5. هيلين ميرين

أسوأ خمسة خيارات الأزياء في العقد الثاني من القرن العشرين:
1. فستان "جيما كولينز" البرتقالي بالأكتاف الهندسية الغريبة من حفل ITV Summer 2017
2. فستان اللحوم للنجمة ليدي جاجا في حفل VMAs 2010
3. الزي العاري والغريب للنجمة مايلي سايرس في حفل توزيع جوائز MTV لعام 2015
4. فستان كيم كارداشيان المطبع بالأزهار من جيفنشي في حفل Met Gala لعام 2013
5. الحذاء الكبير لميجان ماركل في إعلان خطوبتها عام 2017

أفضل خمسة خيارات الأزياء في العقد الثاني من القرن العشرين:
1. فستان زفاف كيت ميدلتون
2. فستان هولي ويلوبي في حفل توزيع جوائز الفخر البريطانية لسنة 2019
3. فستان الهوت كوتور للنجمة بيونسيه في حفل 2015 Met Gala
4. فستان فيرساتشي الأخضر للنجمة جنيفر لوبيز على مدرج فيرساتشي لربيع 2020
5. فستان كيم كارداشيان من فيرساتشي في حفل 2018 Met Gala

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