بعد بكائها بسبب"ذاك الغبى".. هل انفصلت أصالة عن طارق العريان؟

أثارت الفنانة أصالة، الجدل لدى جمهورها، بعد تداول أخبار عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، حيث اعتبر الجمهور بكاءها خلال حفلها في موسم الرياض تأكيدًا للخبر.



وكان من الملفت أن تنهار دموع أصالة عند غنائها أغنيتها المعبرة والمؤثرة عن موقف انفصال، حيث غنت أغنية "ذاك الغبى"، وعند ترديد كوبليه "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، انهالت دموعها، وهو ما أثار الأمر تساؤل الجمهور حول علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان بعد تراكم الأخبار عن توتر حياتهما الزوجية.



وطلت أصالة على جمهورها بباقة من أجمل أغانيها أثناء الحفل، على مسرح الفنان الراحل أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد، وضمن تلك الأغاني أغنية "ذاك الغبى" باللهجة الخليجية، ضمن حفلات موسم الرياض الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا بالمملكة، وسط حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد رمضان.



