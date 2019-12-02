الأنبا هدرا يسيم كاهنين لخدمة الكنيسة القبطية في أسوان

ترأس الأنبا هدرا، مُطران إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنطقة المحطة بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان.



وشارك في إتمام طقس القداس الإلهي الأنبا يواقيم الأسقف العام لكنائس إسنا وأرمنت لنفس الطائفة.



وقام الانبا هدرا عقب صلاة الصلح، بإتمام طقس سيامة كاهنين جدد، وهما القس متي مراد الذي سيم راعيًا على كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية بنبان، والقس بيشوى حنا الذي سيم راعيًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة المحطة بكوم امبو.



وشارك بالحضور في صلوات القداس واتمام طقي السيامة وفد من مجمع كهنة إيبارشية أوان والإيبارشيات المُجاورة، بالإضافة إلى أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك.