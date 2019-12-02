القوى العاملة بالمنيا: خطة لتدريب الشباب بالقرى الأكثر احتياجًا

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنيا، عن وجود وحدة متنقلة لتدريب الشباب على المهن المختلفة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات التنموية، ولخلق فرص عمل للشباب، مما يؤدى إلى فتح العديد من المجالات وتأهيل الشباب لسوق العمل.



وأوضح وليد عبد الرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا، أن الوحدة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، ومن ضمن قرى المحافظة المستهدفة لتنفيذ البرنامج التدريبي قرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من 3011، والمهن المتاحة للتدريب تشمل التفصيل والسباكة والكهرباء، مؤكدًا أن التدريب يقوم به مدربون متخصصون ويمتاز بحصول المتدرب على شهادات تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائي، والتأمين ضد إصابات العمل وكشف طبي وزي خاص للتدريب.



وأشار إلى أن من يرغب في التدريب عليه التوجه لمديرية القوى العاملة "إدارة بحوث العمالة" بجوار مدرسة ناصف الإعدادية برج السلام، لتسجيل اسمه ومعه صورة المؤهل، وصورة الرقم القومي، أو التوجه لمكتب التشغيل التابع له الراغب في التدريب.