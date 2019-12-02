مصرع 17 شخصًا بحادث انقلاب حافلة فى المغرب

لقي 17 شخصا مصرعهم في حادث انقلاب حافلة، فيما أصيب 36 آخرون بجروح شمال المغرب، بحسب ما أفاد مسئول بوزارة الصحة وكالة فرانس برس.



ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، وبحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي أشارت في البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص.



وكانت تونس شهدت أمس انقلاب حافلة سياحية بمنطقة "عين السنوسي" أسفر عن مصرع 26 شخصا وإصابة 17 آخرين.