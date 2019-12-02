"تعليم الشرقية" توفد لجنة للتحقيق في تعذيب إدارة مدرسة لطالبة

قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تقرر إرسال لجنة من الشئون القانونية بالمديرية، للتحقيق في واقعة تعدي إدارة مدرسة بمنيا القمح على طالبة، وإصابتها بهبوط حاد وتوقف مفاجئ في القلب، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المتسببين في ذلك، إذا ثبت صحة الواقعة.



وكانت ولية أمر طالبة بالصف الأول الإعدادي، من مركز منيا القمح، حررت شكوى اليوم، بمديرية التربية والتعليم، ضد إدارة مدرسة ابنتها، تتهمهم بتعذيبها والتنمر عليها، بعد أن تعرضت ابنتهم للتعذيب والإهانة.



حيث عاقبت مدرسة "الجديدة الإعدادية للبنات" التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، الطالبة "حلا شادي علي عبدالله" الطالبة بالصف الأول الإعدادي، بالجري في فناء المدرسة 11 مرة تحت أشعة الشمس أمام أعين الجميع، إلى جانب إهانتها للاستجابة وتنفيذ الأمر، وذلك لتأخرها عن طابور الصباح بمدرسة.



وقد أصيبت الطالبة بحالة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مؤقت لنبضات القلب، وتعرضت لضربة شمس نظرًا لضعف وزن ابنتها وإصابتها بنقص الحديد "فقر الدم".



وأكدت ولية أمر الطالبة، أن إدارة المدرسة تستخدم مثل تلك الأساليب بصفة يومية لمعاقبة الطالبات، ما يسبب ضرر نفسي وصحي للطالبات، وعادة ما ترفض الطالبة الذهاب للمدرسة كرها في أسلوبهم.