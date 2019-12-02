"إنسانية محمد بن زايد"..ولي عهد أبوظبي يزور طفلة حاولت مصافحته ولم ينتبه لها

الشيخ

محمد بن زايد

آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ا





وكانت الطفلة عائشة، قد هرولت بسرعة للوقوف في اتجاه سير الشيخ محمد بن زايد، أثناء استقبال ولي العهد السعودي، لمصافحته، ولكنه لم ينتبه لها وتخطاها، وظهرت بعدها الطفلة متأثرة.





وبعدما شاهد ولي عهد أبوظبي مشاهد الطلفة عائشة، ذهب ليزورها في منزلها وقبل رأسها ويدها، وجلس معها.

في لفتة إنسانية لطيفة، زارلطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي والتي شاهد لها لقطات مؤثرة أثناء استقباله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.