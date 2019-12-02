خبيرتكنولوجي:التحول الرقمي في مصر أصبح قرار دولة

قال تامر محمد، مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات السابق، إن معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمثابة كشف حساب لقطاع الاتصالات، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة المعرض لـ 5 سنوات متتالية، رسالة واضحة للتأكيد على أن التحول الرقمي قرار دولة.

وأضاف بدران، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "dmc"، أننا نسير في التحول الرقمي باندفاع كما أكد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن قرار التحول الرقمي بدأ منذ 4 سنوات، حيث أننا كنا في داخل الحكومة الإلكترونية منذ أواخر التسعينيات، ولكن كانت كل وزارة تعمل في جزيرة منعزلة.



وأوضح مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات السابق، أننا بدأنا بتوحيد قواعد البيانات، وتم توحيد نحو 80 قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية، ثم صدر قرار انتقال جميع الهيئات والوزارات من العاصمة الحالية للعاصمة الإدارية الجديدة، بـ 55 موظف مؤهلين ومدربين.

