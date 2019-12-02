مصر تؤمن مخزونها من السلع الاستراتيجية بـ 7 مليارات دولار

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تعاقدت على استيراد كميات مضاعفة من السلع الاستراتيجية من أدوية وقمح وذرة وفول والأرز، لتأمين مخزونها من هذه السلع لأطول مدة ممكنة، بتكلفة تخطت الـ7 مليارات دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة ارتفعت إلى 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 200 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات أجهزة الطب والجراحة من 188.1 مليون دولار لـ 299.5 مليون دولار، خلال الفترة ذاتها بزيادة قدرها 41.3 مليون دولار خلال عام.



وسجلت الواردات من القمح أعلى ارتفاع بين مجموعة السلع الأساسية المستوردة بقيمة 1.780مليار دولار، خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2019 مقابل 1.612 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 167.6 مليون دولار خلال عام.



كما ارتفعت الواردات المصرية من الفول بأنواعه إلي 1.031 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 921.2 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 110 مليون دولار خلال عام، كلك ارتفعت واردات اللحوم الحية والمجمدة من 1.1 مليار دولار لـ 1.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وسجلت الواردات من الذرة بأنواعها 1.236 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 1.270 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، لتسجل بذلك تراجعًا قدره 34 مليون دولار خلال عام، فيما بلغت واردات السكر المكرر 95.7 مليون دولار وزيوت مكررة بقيمة 439.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.



كان جهاز الإحصاء، قد أعلن تراجع جملة صادرات مصر لدول العالم إلى 52.1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 مقابل 53 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة، من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 890.6 مليون دولار خلال عام.