محافظ بنى سويف للطالبات: حريص على أن تكون أول زيارة لى لمدرسة

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مدرسة الشهيد محمد عصام الدين سرور الإعدادية، لمتابعة سير العملية التعليمية.



وذلك بحضور محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة بني سويف، محمد عراقي، مدير إدارة تعليم بني سويف، والمستشار أحمد عبدالجواد، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم.



وحرص محافظ بني سويف على توجيه كلمة للطالبات، قائلا: "أنا كنت حريص أن تكون أول زيارة لي لمدرسة، حيث إن التعليم هو البداية الحقيقية لتنمية شاملة ومستدامة، وأول خطوة للنجاح والانتماء للوطن والانضباط والتفوق، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لنا على أهمية أبنائنا الطلائع والشباب، وأنهم أمل مصر في غد أفضل ومستقبل مشرق، واليوم شباب مصر يشارك بالفعل كافة الكوادر الوطنية ذات الخبرات الكبيرة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية".



وتجول المحافظ بين فصول المدرسة، وتابع جانبًا من شرح المعلمين في الفصول، مستفسرًا منهم عن مستوى الخدمة التعليمية المقدمة، وعن توافر وسائل الراحة لكافة عناصر المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتقليل كثافة الفصول بالشكل المطلوب والمناسب لخدمة تعليمية مميزة، مشددا على أهمية التزام كافة عناصر المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين وعمال، بالجدية والتفاني في العمل، موجها بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لتحقيق الانضباط في العمل.



وأكد محافظ بني سويف أنه سيتابع مستوى الخدمات التعليمية بالقرى والمدن، والوقوف على متطلبات تقديم خدمة تعليمية أفضل تتسق مع رؤية وخطة الدولة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا، وهو من أهم الملفات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول لقاء بالمحافظين الجدد.