أمير الكويت يتسلم دعوة الملك سلمان لحضور قمة الرياض

تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعین للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.



جاء ذلك خلال استقبال أمیر الكويت، بقصر بیان صباح اليوم الإثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، الدكتور عبداللطیف بن راشد الزیاني.



كما اطلع أمير الكويت على التحضيرات الجارية للقمة الخلیجية، المزمع عقدھا في العاصمة الرياض بالمملكة العربیة السعودیة في 10 من شهر دیسمبر الجاري.



وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر"، في الخامس من يونيو 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف، بينما ظلت سلطنة عمان على الحياد.



وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، في مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.