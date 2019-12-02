عشماوى: التجارة الداخلية تسهم فى الإنتاج المحلى بـ 1.6 ترليون جنيه

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، يعد عرسًا جديدصا لتنمية المحافظة.



وأضاف إبراهيم عشماوى، أن قطاع التجارة الداخلية من القطاعات التى تسهم فى الإنتاج المحلى بنِسَبة كبيرة بما يقرب من 1.6 ترليون جنيه من إجمالى الإنتاج المحلى، الذى يقترب من 6 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن هناك عدة مشروعات تجارية ومناطق لوچيستية قيد التنفيذ فى 8 محافظات باستثمارات مباشرة تقرب من 30 مليار جنيه، وبمساحات إجمالية تصل إلى 309 أفدنة، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تزيد على 200 ألف وظيفة.



ولفت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعتزم طرح 5 فرص استثمارية جديدة قريبًا فى كل من محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.



جاء ذلك خلال مؤتمر الدلتا للاستثمار والتطوير، وذلك على هامش وضع حجر أساس مشروع المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع، بحضور محافظ المنوفية، ووزير التموين والتجارة الداخلية.