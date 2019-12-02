بيطرى المنيا: المحافظة خالية من أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا، أن قرى ومراكز المحافظة خالية تمامًا من أى إصابات بين الحيوانات، سواء أنفلونزا الطيور أو الجدري أو الحمى القلاعية، ولم يتم اكتشاف أى بؤر أو حيوانات مصابة.



وأوضح عثمان في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الفرق واللجان البيطرية التابعة للمديرية والبالغ عددها 104 لجان بيطرية على مستوى المحافظة، تقوم حاليًا بأعمال تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية للتحصين، ولم يتم اكتشاف أى أبقار مصابة بأى أمراض.



وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري أن المديرية عندما تكون هناك حالات اشتباه في وجود إصابة بين الماشية أو الحيوانات أو بؤر بأى أمراض يتم حصرها ورفعها للوزارة بالقاهرة، مؤكدًا أن المحافظة خالية تماما من أى إصابات حتى الآن.