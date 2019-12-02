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عالم

الكويت: هناك مؤشرات إيجابية لطى صفحة الخلاف الخليجى

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:00 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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قال نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله، إن ھناك مؤشرات إيجابية لطي صفحة الخلاف بين الأشقاء، مشیرًا إلى أن اجتماع أبناء الخليج في بطولة "خليجي 24" في الدوحة، بالإضافة إلى تحديد موعد للقمة والاجتماع الوزاري في 9 ديسمبر الحالي ھم حتمًا مؤشر إيجابي.

وأعرب الجارالله، في تصريح صحفي عقب مشاركته بحفل سفارة رومانيا لدى الكويت بعیدھا الوطني الأحد، عن أمله في أن یكون التمثیل في القمة الخلیجیة على أعلى مستوى لتكون قمة الرياض "طریقًا لعودة القمم الخلیجیة كما كانت".

وأوضح أن الكويت تنظر للقمة الخلیجیة المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع إليه أبناء الخليج من أمن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون في ظل مشاركة من الدول الخلیجیة الست.

وفي سياق متصل، أشار نائب وزیر الخارجیة الكويتي، إلى أن الكويت تنظر بإیجابیة لجمیع المبادرات التي تسعى لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وذلك لتجاوز التصعيد الذي كانت تعيشه المنطقة خلال الفترة الأخیرة.

وأضاف الجارالله، أن الكويت ليست ببعيدة عن التحالف الدولي لحماية مياه الخليج، كما شاركت في العديد من الاجتماعات في إطار ھذا التحالف غیر أن الموقف المعلن من ھذا التحالف لم يتحدد حتى الآن والكويت في مرحلة دراسة تفاصیل ھذا التحالف.

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