إعلامي يدعو لاعبي المنتخب لتنظيم مباراة مع فريق كرة القدم بمستشفى العباسية

ناشد الإعلامي حسام الدين حسين، لاعبي منتخب كرة القدم والأندية المصرية، أن يشاركوا فريق الكرة بمستشفى العباسية في مباراة كنوع من أنواع التضامن، والتشجيع.



وأكد الكابتن مجدي حسن، المشرف على النشاط الرياضي بمستشفى العباسية للأمراض النفسية، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع علي فضائية "ten"، أنه يؤيد الفكرة لأن المستشفي تحتاج إلي التشجيع والدعم لصالح نفسية المرضي.



وأضاف الإعلامي، أن المباراة تكون خيرية وريع المباراة يكون لصالح دعم مستشفى العباسية للأمراض النفسية.





