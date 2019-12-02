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الليلة حمدى الميرغنى وزوجته ضيفا عمرو الليثى في "واحد من الناس"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:54 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، فى أمسية فنية وكوميدية خاصة نجم الكوميديا حمدى الميرغنى وزوجته إسراء عبد الفتاح نجما "مسرح مصر" فى سهرة خاصة من برنامج واحد من الناس، فى التاسعة والنصف مساء الليلة عبر شاشة قناة "النهار". 

ويتطرق الحوار للحديث عن العديد من المواقف الكوميدية حول "مسرح مصر"، وكيف كانت البداية لهما والانطلاقة الكبيرة والنجاح لدى الجمهور المصرى. 

كما يتناول اللقاء كشف العديد من الاسرار الخاصة حول الحياة العائلية لنجمي مسرح مصر وقصة الحب بينهما والعديد من المواقف الكوميدية مع نجوم مسرح مصر. 

كما يكشف الميرغنى عن تجربته الفنية الجديدة مع الزعيم عادل إمام بمسلسل " فلانتينو " وحلم حياته الذى تحقق بالوقوف أمام الزعيم فى عمل كوميدى.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء الليلة الأثنين، عبر شاشة قناة النهار.

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