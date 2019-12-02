إحالة 13 طبيبا وإداريا للتحقيق في بني سويف

أحال المحاسب أحمد دسوقي، رئيس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، 7 أطباء و6 إداريين بوحدتين صحيتين للتحقيق؛ لتغيبهم وعدم تواجدهم.



وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن، تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري، وحيدر حسين مدير مركز المعلومات، وعاشور حلمي مدير المتابعة، وخالد عبد الحفيظ رئيس مجلس قروي الفنت، قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرى منشية عمرو والحيبة للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



وتبين غياب 4 إداريين و4 أطباء بوحدة منشية عمرو الصحية و3 أطباء و2 إداريين بقرية الحيبة الصحية، وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها لرئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للوحدة المحلية لمدينة الفشن.